連鎖餐飲集團瓦城(2729)2021年11月合併營收雖「雙降」，仍以3.61億元持穩高檔。隨著時序步入年底聚餐旺季，集團趁勢積極展店、預計再新展3家，並陸續推出尾牙春酒套餐與季節新菜、搭配多元行銷活動，三方並進衝刺營運動能，力拚第四季業績持續回升。

瓦城2021年11月自結合併營收3.6億元，較10月4.13億元減少12.78％、較去年同期3.71億元小減2.93％。累計前11月合併營收38.11億元，較去年同期41.95億元減少9.15％，續處近4年同期低點，但衰退幅度較前10月9.75％持續收斂。

隨著時序進入年底聚餐旺季，瓦城趁勢積極展店，續10月底開出「時時香」松山車站店後，預計在新竹及高雄開出2家「大心」及1家「時時香」，迎接聖誕節、年底跨年及聚餐需求，為年末營運增添成長動能。

同時，瓦城集團旗下「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」及「時時香」4品牌聯合推出「尾牙春酒饗宴」優惠專案，並祭出獎項總價近百萬元的加碼好康。集團表示，目前各分店訂席與尾牙春酒套餐預訂踴躍，看好今年尾牙春酒商機。

面對原物料及國際運輸費用大增等營運壓力，瓦城為因應成本考量，旗下瓦城、非常泰、時時香、1010湘、大心等5品牌15日起平均漲價約3％，為近10年來首度調價。集團對此同步祭出新菜及回饋優惠，致力保障消費者最大權益，力拚第四季營運持續向上。