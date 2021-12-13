雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受惠婚宴場次逐步恢復，2021年11月合併營收續升至1.56億元、創近9月高點。隨著年末工商活動、中小型尾牙及婚宴旺季到來，集團預期可望揮富至歷年同期水準，配合國旅續旺及政府紓困振興計畫上路，第四季營運將持續看升。

雲品2021年11月自結合併營收1.56億元，雖較去年同期1.91億元減少18.24％，但較10月1.33億元成長17.45％、回升至近9月高點。累計前11月合併營收12.41億元，雖較去年同期16.12億元減少23％、續處近5年同期低點，但衰退幅度較前10月小幅收斂。

雲品表示，旗下住房、餐飲業務持續走向復甦，位於國旅熱點的日月潭雲品溫泉酒店11月住房營收年增達10％。而受疫情嚴重影響的宴會業務，隨著國內疫情趨穩，11月起辦理婚宴的場次逐步恢復，帶動11月營收表現優於10月。

展望後市，雲品表示指出日月潭雲品將持續調整溫泉設備等硬體設施及KEN CAN餐廳菜單，住房活動上與集團資源整合多路進擊，力求維持成長動能。同時，客房營運策略不以追求滿房為目標，而聚焦提升顧客體驗及整體營收，可望帶動住房營收維持穩健成長。

而台北君品酒店的餐飲業務持續復甦，仍較辛苦的住房業務則透過推出廣受各界好評的宅饗宴、宅飲宴、御膳房等一泊二食住房專案，成功帶動年底的周末住房皆接近客滿，加上政府振興五倍券與北市府熊好券激勵，可有效穩定君品酒店的住房率。

同時，雲品持續推動「君品Collection」宴會平台、布局委託經營事業，台中蘭克斯特除夕圍爐宴包廂已客滿、大宴會廳達7成，桃園皇家薇庭除夕圍爐宴亦達7成，且兩者尾牙及春酒均接單達數10場、婚宴接單到明年第四季，宴會業務復甦明確將帶動整體營運精進。

此外，雲品本季將針對台北君品、日月潭雲品的飯店客房耗材製造、交通運輸、服務使用、至廢棄物等階段進行碳足跡盤查，並由房務、工務、採購及管理部門等工作內容計算碳足跡，希望能在環境生態、永續發展持續貢獻心力。

面對近期Omicron變種病毒造成確診病例大增，雲品將持續落實指揮中心防疫措施、審慎關注動向，在疫情不確定性中穩健營運，靜待政府逐步放寬邊境管制、國際觀光客與商務客回流後，可望再創飯店業榮景。