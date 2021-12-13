櫃檯買賣中心預計於110年12月15日審議寶德公司(3349)申請上櫃案。
寶德公司主係從事電競週邊產品之ODM代工設計、產品製造與銷售業務，董事長為盧賀隆，推薦證券商係日盛證券、台中銀證券及德信證券，申請時資本額3億3997萬4000元；寶德公司109年合併營業收入為8億1346萬3000元，稅後盈餘為2138萬1000元，每股盈餘為0.65元；累計110年前3季合併營業收入為9億8315萬元，稅後盈餘為5586萬1000元，每股盈餘為1.63元。
櫃檯買賣中心預計於110年12月15日審議寶德公司(3349)申請上櫃案。
寶德公司主係從事電競週邊產品之ODM代工設計、產品製造與銷售業務，董事長為盧賀隆，推薦證券商係日盛證券、台中銀證券及德信證券，申請時資本額3億3997萬4000元；寶德公司109年合併營業收入為8億1346萬3000元，稅後盈餘為2138萬1000元，每股盈餘為0.65元；累計110年前3季合併營業收入為9億8315萬元，稅後盈餘為5586萬1000元，每股盈餘為1.63元。
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