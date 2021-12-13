淡季來臨，超商雙雄統一超商(2912)及全家便利商店(5903)11月合併營收同步較10月下滑，統一超11月合併營收為225.46億元，月減0.36%，全家11月合併營收為70.2億元，月減4.89%，展望12月，統一超7-ELEVEN推出「愛．Sharing」聖誕主題專案架，掌握年末節慶聚會送禮商機，與知名店家、飯店合作多樣化鮮食，並持續優化「i預購」、「i划算」的商品結構，全家亦陸續以獨家、多元化的火鍋商組與法國第一Picard冷凍商品應戰，希望能推升業績。

統一超11月合併營業收入225.46億元，月減0.36%，年增3.96%，單月營收創歷年同月新高。

統一超表示，台灣7-ELEVEN整合OPEN POINT生態圈積極搶攻雙11商機策略奏效，推升OPEN POINT會員經營效益持續擴大，並掌握節令預購、CITY系列飲品與多元化餐食需求攀升，網購寄取件等代收服務頻率增加，營運積極成長；轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一精工、統一速達、悠旅生活及博客來等皆較去年同期成長，有效挹注集團表現。

7-ELEVEN架構OPEN POINT會員生態圈布建有成，會員數順利突破1400萬名，提前達成年度目標；今年以來積極深耕非現金支付滿足消費需求，有效提升2021年非現金支付占比達40%、年成長近10%。透過集團3大支付工具(icash2.0、icash Pay、OPEN錢包 )或會員帳戶綁定一次完成支付、累點、折抵等購物流程，各項會員優享活動深獲青睞，包括全店集點首次推出「會員快閃購」，11月中旬起消費不限金額免集點即可加購商品等，推升會員貢獻度持續突破50%、較去年同期倍數成長。

7-ELEVEN打造全通路雙11優惠，首次整合i預購、OPEN POINT、外送與實體門市「振興經濟日」活動。其中，i預購祭出上百樣商品限量下殺折扣與OPEN POINT點數回饋，帶動新品類結構如美妝保養、3C通訊、小家電、箱裝飲料銷售成長；預購誌則推出「冬令進補」及「名鍋盛典」專區瞄準冬季食補需求，帶動整體預購業績較去年同期成長近1成，其中「名鍋盛典」與飯店、餐廳聯名合作多款「星級料理」關聯性鍋物商品持續熱銷，「御料小館」涵蓋主食、配菜、點心類，持續開發差異化餐點與推出外送優惠，帶動冷凍品成長2成；正餐型沙拉與多樣化口味捲餅，亦帶動沙拉類別較去年成長3成；7-ELEVEN亦持續精耕高價值巧克力市場，引進世界各地熱賣商品，加上檔期優惠帶動箱裝泡麵銷售，使得一般食品類別成長1成。

展望12月，統一超表示，7-ELEVEN推出「愛．Sharing」聖誕主題專案架，掌握年末節慶聚會送禮商機，與知名店家、飯店合作多樣化鮮食，並陸續推出「會員當筆加價購」活動、用OPEN POINT APP即可購買「雲端禮物卡」等，持續優化「i預購」、「i划算」的商品結構，希望能推升12月業績。

全家11月合併營收為70.2億元，月減4.89%，年減1.86%，累計前11月合併營收為764.01億元，較去年同期減少2.18%。

此外，各大電商雙11優惠下殺促進消費，使得交貨便、賣貨便、快收便常溫與冷凍包裹使用頻率增加，相關業績較去年成長近3成。

全家表示，冬至、聖誕節、跨年等聚會需求湧現，將陸續以獨家、多元化的火鍋商組與法國第一Picard冷凍商品應戰，隨年菜預購持續加溫，民眾對溫暖型鮮食、熱飲需求的增加，皆可望挹注12月銷售。