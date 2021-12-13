2021年第33屆台北國際建築建材暨產品展在昨(12)日落幕，今年雖因防疫指示，實施攤位降載，但全場仍有超過400家廠商參與，環泥、冠軍建材、REXLiTE瑞司照明、國產、惠普、台達等等都參與展出。

瑞司照明每年在台北建材展舉辦年度品牌日，總經理王啟祥指出，今年疫情衝擊裝修市場，公司受惠系統銷售帶動燈具上漲，營收反而小幅上揚。未來疫情將呈現流感化再加上疫苗施打率增加，預期明年度的裝修市場將會蓬勃發展，再加上今年中南部房市表現好，裝修市場通常落後房市表現，預期明年應該會有非常好的表現。

擁有17年資歷的「REXLiTE瑞司照明」是100%台灣DNA的燈具品牌，2021年以自身的研發實力，取得蘋果公司的MFI研發認證資格，下一階段，瑞司照明將朝MFI的生產資格認證邁進。王啟祥說，公司今年斥資逾1000萬元，買下旗下供應商高雄變壓器廠，希望讓整個系統全數由公司控製。他強調，傳統的物聯網遇到的是網速的問題，數據上不去，而5G就很好用，公司燈具5.0版會把設定傳上雲端，客戶的用電量和使用時數都會很明白，能提供給客戶更多的東西。

瑞司照明2022年即將上市的MAXI’s再升級智慧居家系統，在台北建材展Taipei Building Show正式發表，除了燈光空調等控制功能外，更可以精確全方位監測CO2、PM2.5、溫度、溼度、等環境因子，開啟新時代的智慧生活，搶攻智慧家庭商機。

環泥展示旗下石膏板、暗架天花板、輕鋼架天花板系統，及吊掛補強件等。冠軍建材在現場展示大板磁磚、SPC木地板等相關產品，以全方位空間營造為展出主軸，希望持續拉升產品滲透率。台達則展出全系列室內空氣品質解決方案，從局部換氣的通風產品，帶動空氣循環減少不好的氣體在空間中聚積。