荷蘭妹在台看診 見這幕她震驚：不會太多嗎？

一名現居台灣的荷蘭妹Myrthe，來到台灣後發現，台北的醫療院所密集度很高，且健保相當方便，看一次診就會開立3天份的藥，令她很震驚，質疑拿到這麼多藥有點浪費，同時也好奇所有的醫療資源是否都能發揮最大效用，因為看診的費用很便宜，「表示有人在背後付出代價。」

YouTube頻道《不要鬧工作室》日前上傳的影片中，來自荷蘭的Myrthe指出，她發現台北的醫院密集度非常地高，包括大型醫療院所、一般診所、中醫診所，甚至是醫美診所，和便利商店一樣多，「如果台北還不能榮登最適合居住的城市，那我不知道怎樣才算？」

Myrthe透露，最近出現頭暈、喘不過氣及頭痛等症狀，她去了好友強尼最常去的診所看診，雖然與大型醫療院所相比，空間不大，但很乾淨，效率也很高，最重要的是醫師讓她感覺非常友善。

Myrthe表示，荷蘭人通常只有重病才會去看醫生，若同樣的症狀在荷蘭看診，可能要去看好幾次，醫師才會開立處方箋，荷蘭的診所不會輕易開藥，但在台灣，「我一看完馬上就拿到藥了」，最令她感到震驚的是，在台灣看一次醫生，就會開3天的藥，1天按3餐服用，「光看這些藥丸我就痊癒了」。

好友強尼向她表示「台灣對每個人都是這樣開藥的」，Myrthe質疑「這樣不會太多嗎？」且看診只要200元，超級便宜，但拿這麼多的藥，她認為有點浪費，「因為我覺得我不需要吃這麼多的藥丸，不想浪費任何醫療資源」。

Myrthe說，擁有一個大家都能負擔得起的醫療健保是必須的，如果因為看診的費用太便宜，而造成不必要的浪費，「該怎麼辦？」最後，Myrthe也說，非常感激台灣超方便的醫療制度，但她仍好奇所有的醫療資源都能得到最有效的發揮嗎？同時她也清楚沒有什麼東西是免費的，如果有東西很便宜，表示有人在背後付出代價。