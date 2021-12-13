行動通訊產業拚市占、拚技術外，近年來也積極拚創新，透過科技大廠的登高一呼，讓科技為現有社會問題構思出創意解決方案，包括三星、聯發科(2454)、高通等，且透過大廠的資源，更有助於創站在巨人的肩膀上，進一步讓創意成功落地。

台灣三星第二屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽最新獲獎名單出爐，本屆競賽以「永續社會」及「永續環境」為題，鼓勵年輕學子透過STEM領域(科學、科技、工程、數學)知識與創意思維提出解方，使台灣邁向永續共好的未來。歷經半年的賽程，由9組團隊自逾百組的隊伍中脫穎而出，站上決賽舞台，最終由「海岸清潔隊」團隊的「跨場域自動淨灘裝置」拿下首獎，特優獎則由「SWXN」團隊的「我要搭公車」奪下，優選獎則由「漫步在星雲」的「居家仿生復健手」獲得。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，Solve for Tomorrow競賽推行至今11年，已於全球30多個市場遍地開花。台灣三星長年來以實際行動關懷台灣教育環境，盼望透過創意提案競賽的舞台，讓更多優秀的台灣學子能夠落實所學，為現有的社會問題構思出創意解決方案。聯發科的 「智在家鄉」今年則是進入第四年，本屆包含首獎1隊、優等獎3隊、以及特別獎5隊獲，也在日前出爐，百萬首獎由「跨時空災害防衛隊」抱回，其透過民關協力，防範邊坡災害，「災害觀測即時通報APP」可以讓科技成為預防災害的幫手，董事長蔡明介也希望下一屆「智在家鄉」可以吸引到更多「邁向淨零碳排」相關的提案。

至於高通，也預計在本周三舉辦第三屆「高通台灣創新競賽決賽暨頒獎典禮」，該活動於今年一月起跑、五月公布10支入圍團隊名單，經為期七個月的育成計畫，結果將於本周揭曉，此次頒獎典禮採線上直播進行，除公布前三名優勝團隊名單並頒發獎金；10支入圍團隊將進行線上產品展示及簡報，呈現各團隊藉由高通技術及資源支持，運用5G、蜂巢式物聯網、人工智慧、機器學習、邊緣運算等科技，在開發智慧醫療、智慧城市、機器人、無人機，以及針對企業數位轉型痛點提出解決方案等相關應用最新成果。