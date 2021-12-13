櫃檯買賣中心第10屆第6次董事、監察人聯席會議(臨時會)通過信實(6721)、力士(4923)、綠界科技(6763)及明係(6804)股票上櫃申請案。

信實公司主要係提供政府或民營單位大型交通案場、科學園區及醫院等建築物之清潔服務、綜合服務、機電服務及保全服務，董事長為楊文榮，推薦證券商為第一金證券、華南永昌證券及元富證券，申請時資本額2億元；信實公司109年合併營業收入為20.78億元，稅後盈餘為1.09億元，每股盈餘為5.47元；110年前3季合併營業收入為16.34億元，稅後盈餘為7693萬元，每股盈餘為3.84元。

力士公司主要從事分離式半導體元件之設計研發與銷售業務，主要產品為金屬氧化物半導體場效電晶體(MOSFET及WAFER)，並搭配銷售二極體(Diode)、雙極性接面型電晶體(Transistor)及網路變壓器等產品，董事長為張(晉)誠，推薦證券商係宏遠證券及國泰證券，申請時資本額2億5000萬元；力士公司109年營業收入為6億7967萬元，稅後盈餘為1466萬1000元，每股盈餘為0.59元；累計前3季營業收入為8億2982萬2000元，稅後盈餘為1億元，每股盈餘為4.1元。

綠界科技公司主係從事第三方支付服務，董事長為林雪慧，推薦證券商係元富證券及第一金證券，申請時資本額1億4821萬3000元；綠界科技公司109年營業收入為10億2112萬9000元，稅後盈餘為1億8184萬2000元，每股盈餘為13.98元；110年前3季營業收入為10億3964萬9000元，稅後盈餘為2億4111萬9000元，每股盈餘為16.24元。

明係公司主要從事一般自行車及電動輔助自行車之成車代工與銷售，董事長為江永平，推薦證券商係兆豐證券及日盛證券，申請時資本額2億7400萬元；明係公司109年營業收入為13億6199萬4000元，稅後盈餘為2580萬1000元，每股盈餘為1.04元；110年前3季營業收入為11億8651萬1000元，稅後盈餘為1777萬3000元，每股盈餘為0.67元。

配合「公司治理3.0─永續發展藍圖」，此次董監事會議也通過櫃買中心「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」規章修正案，將企業社會責任報告書修正為永續報告書，爰修訂條文中該報告書之名稱。