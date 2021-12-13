小編今天(13日)精選5件不可不知的國內外財經大事。國內投信資金近期順勢展開回補重量級權值股操作，替迎萬八行情提前鋪路。從投信每日買賣超資料觀察，自11月29日以來投信的資金明顯從櫃買市場流出，轉進集中市場的大型權值股。集中市場買超個股有元大金、宏碁、長榮航等17檔。

【1】投信回補權值股 為萬八鋪路

美股近期波動劇烈，台股依舊穩如泰山，遭逢亂流之際，護國神山台積電適時扮演護盤角色，台積電將在16日除息，填息戲碼將再度上演。國內投信資金近期也順勢展開回補重量級權值股操作，替迎萬八行情提前鋪路。永豐投顧總經理李學詩表示，近期投信力拚月底績效，明顯展開換股大操作，投資人留意資金的動態。

【2】員工好樂 台塑四寶年終七個月 達陣

12月Omicron變種病毒威脅持續蔓延，導致國際油價、塑化行情壓力升高，報價高檔拉回，不過，台塑四寶前三季狂賺1,949億元，已爭取到超過六個月年終獎金；在10、11月營運持穩推進下，台塑四寶年終獎金挑戰七個月天花板目標已提前達陣，員工可望歡喜過好年。

【3】群聯：NAND明年Q2供不應求

NAND Flash控制IC廠群聯執行長潘健成預期，最快2022年第二季NAND Flash可望重新迎來市況回溫，群聯目前正全力向記憶體原廠搶貨，預期農曆春節後庫存缺口將高達220～240億元左右水準，希望能補足庫存缺口，在2022年迎來車用、電競、工控需求商機。

【4】貨櫃三雄拚年年賺 大投資

貨櫃三雄前11月營收全數較去年同期翻倍增，今年全年營收獲利創史上新高無懸念，法人估EPS上看40～45元以上，配息、殖利率將是焦點，接下來，這波多頭行情能否續航，也引發多空論戰；近期貨櫃三雄法說紛紛釋出看多訊息，並企圖年年賺錢拚永續，陸續發布數十、百億元造船造櫃買船計畫，及搶租碼頭等，投資未來。

【5】2022擴產規模創新高 晶圓代工 資本支出概念股 明年看旺

半導體產能供不應求情況將延續到2023年，包括台積電、聯電、力積電、世界先進等晶圓代工四雄，2022年的擴產規模及資本支出均將創下歷史新高，其中，台積電加快3奈米產能建置，聯電及力積電擴增12吋成熟製程產能，世界先進提高8吋產能規模。法人看好家登、京鼎、帆宣、華景電等資本支出概念股2022年營運續攀高峰。