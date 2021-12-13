58歲「草根天王」陳雷闖蕩歌壇逾30年，經典歌曲《歡喜就好》、《風真透》等深植人心，他出道多年總以一身成套西裝，搭配招牌紳士帽亮相，親和力十足的草根形象相當討喜。男星馬國畢近日在餐廳巧遇陳雷，兩人拍下合照，照片中陳雷難得打扮休閒沒穿西裝，私下模樣引來網友驚呼：「都認不出來陳雷大哥了」、「有點像侯友宜！」造成一陣熱議。

近日馬國畢上傳一張「捕捉野生陳雷」照片，他在餐廳吃飯時巧遇從小到大的偶像，就把握難得機會拍下合照，並興奮寫下「往事就是我的安慰」，畫面中陳雷穿著輕便白色襯衫，搭配黑色長褲，對比舞台上的裝扮低調許多，只見陳雷親切地對著鏡頭露出笑容，雙手比出兩個讚，少了招牌紳士帽的他，造型「反差萌」引發網友熱烈討論。

陳雷與馬國畢的合照曝光後，逆齡狀態獲得網友讚嘆：「一點老態都沒有」、「雷大哥也是我從小聽到的偶像之一」、「最有親和力的歌星」，私下打扮也讓人覺得「完全認不出來」，甚至還有網友指出他神似新北市長「侯友宜」，在網路上掀起不小討論，引來四萬多名網友朝聖。

新北市長侯友宜。（圖/本報資料照，王揚傑攝）

這兩年因為受到疫情影響，陳雷鮮少出席公開場合，近日他睽違6年再推新專輯，讓熱愛他的粉絲又驚又喜，說他的歌唱實力依舊保持在超高水準；陳雷本月7日曾現身登山步道，即興演唱經典歌曲《歡喜就好》，讓爬山民眾驚喜跟著合唱，現場氣氛嗨翻，展示了陳雷的草根親和力，也讓網友大讚他寶刀未老。