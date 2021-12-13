美股上周五收紅，台股今(13日)開盤以17841.03點開出，台積電以上漲4元、609元開出， 聯電開盤63.9元、上漲0.4元，華航、長榮航以及貨櫃三雄的長榮、陽明都開高，激勵大盤指數站上17900點，來到17918.58點，漲逾90點。

台積電11月營收創史上第3高，將於本周四(16日)除息，每股配發2.75元現金股利，共計釋出713億元資金活水，外資也看好晶圓代工漲價挹注12月營收，並可望延續到2022年第1季，市場傳出英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）將拜訪台積電，市場關注台積電可望領軍帶動半導體年末行情。

雖然美國11月消費者物價指數較去年同期飆漲6.8%，創1982年以來最大增幅，美股上周五(10日)4大指數全面收紅，道瓊工業指數上漲216.30點，漲幅0.6%，以35970.99點作收；標準普爾500指數上漲44.57點，漲幅0.95%，收在4712.02點；那斯達克指數上漲113.23點，漲幅0.73%，收在15630.60點；費城半導體指數上漲35.15點，漲幅0.91%，收在3914.67點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.31%，聯電ADR與日月光ADR都持平。

台股10日走勢疲弱，終場下跌87.86點，收在17826.26點，成交值2843億元，三大法人同步賣超，外資及陸資賣超32.7億元最多，自營商賣超11.45億元，投信賣超0.97億元，合計賣超45.12億元。