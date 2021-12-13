為培養具國際視野的新世代領袖人才，由張亞中所帶領的孫文學校針對在此領域有濃厚興趣的各界人士，積極舉辦「孫文青年領袖營」，邀請具有執政經驗的學者專家、重量級知識分子、民間社團領袖，以及知名企業家，在全台各地開設國內絕無僅有的三天兩夜領袖培育交流營。

「孫文青年領袖營」將分北北基宜、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏，花東、外島、海外等地區分别輪流舉行，第一站將在美麗的花東地區開場，時間為明年1月7日至9日，活動地點在花蓮太魯閣天祥青年活動中心；此次活動將錄取40名，基本資格為年齡未滿45歲之社會青年，參與者以花東在地人為優先，非花東地區人數以不超過四分之一為限。

孫文青年領袖營（花東班）的師資堅強，包括張亞中總校長，前主計長韋伯韜，前1111人力銀行總經理何啟聖、知名歷史文化謝大寧教授、知名Youtuber風導、台灣美代表人張聖訢、藝術表演活動策展人麥志豪等。

報名者收到錄取通知後繳交研習費新台幣3000元，主辦單位致贈每位學員價值4000元的《中華文史哲叢書》一套共十本，以資鼓勵，在校生若確有財務困難者，可向主辦單位協商免費。課程最後還包括由學員在花蓮市區街講活動，以落實研習成果。詳細資訊及報名資料如下連結，請參考並歡迎優秀青年共襄盛舉！