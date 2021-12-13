美國11月消費者通膨率創下近40年新高，市場焦點多集中在聯準會明年提前升息的預期進一步獲得鞏固，但值得注意的是，如果通膨持續居高不下，民主共和兩黨政治版圖的消長可能面臨翻天覆地的變化。

通膨近40年新高

美國勞工部上周五宣布11月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲6.8%，超出10月份創下31年新高的年漲6.2%，並改寫1982年中以來的最高記錄，但符合市場預期。與10月相比，11月CPI上漲0.8%。11月核心CPI年漲4.9%，創下1991年中以來新高，但也符合市場預期。

受此激勵，上周五美股三大指數同步收高，標普500指數上漲0.95%，收在4712.02點，刷新歷史高點。Horizon Investment Services執行長Chuck Carlson表示，市場總是向前看，今天的數據顯示通膨或許已經到頂，隨著供應鏈問題持續改善，通膨也將緩和下來。

前一日拜登政府已試圖先安撫人心，告訴美國民眾能源價格和其他主要商品價格的漲勢已開始放緩，只是來不及反映在11月的通膨數據上，暗示通膨率可能進一步飆升。拜登總統在其異常冗長的聲明中表示，「明天發布的11月能源價格不能反映現在的實際情況，也不會反映價格料將在未來幾周和幾個月下跌」。

根據勞工部公布的數據，美國11月能源價格較去年同期上漲33.3%，汽油價格更飆漲58.1%。

拜登首席經濟顧問迪斯（Brian Deese）上周五在白宮例行記者會上提到美國失業率跌至1969年水準、家庭實質收入增加，且勞動力參與率也出現「令人振奮」的跡象，提醒美國人不要過度解讀周五公布的數據。他並提到全國汽油價格已經下跌9美分。

不過，在通膨仍然高漲與勞動力供應持續緊缺的情況下，聯準會將加速讓購債計畫退場，並於明年提前升息已然成為市場共識。根據路透社在12月初所做的預測調查，經濟學家預期聯準會將在2022年第三季升息25個基點，將基準利率調升至0.25%～0.50%，較之前所預測的提前一個季度。經濟學家並預期聯準會之後還將再升息3次，分別落在明年第四季，以及2023年第一季和第二季，預計到2023年底，聯邦基金利率將達到1.25%～1.50%。此外，大部分受訪者認為聯準會也可能比明年第三季更早升息。

11月通膨站上近40年新高，勢必進一步強化聯準會可能提前升息的預期，BMO Capital Markets資深經濟學家Sal Guatieri周五表示，聯準會別無選擇，只能加快縮表進程，並為比先前規畫提前升息的可能性做準備。