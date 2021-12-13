通膨危機恐成民主黨罩門

通膨危機儼然已成為拜登執政的致命傷，根據11月中旬出爐的民調，拜登才上任不到一年，其支持率已經跌至41%，不滿意比率甚至高達53%。約7成受訪者對美國經濟抱持負面看法，約半數受訪者認為通膨高漲都怪拜登施政無能。

物價節節高升吃掉了薪資漲幅，無怪乎美國人的怒火日益高漲，根據上周五公布的通膨數據，11月經通膨調整後之每周平均所得較去年同期減少1.9%。

原本就緊抓著通膨問題對拜登政府窮追猛打的共和黨迅速對周五早上發布的通膨報告發動新一波攻勢。共和黨全國委員會（RNC）立即發布了一封標題為「拜登通膨（Bidenflation）：近40年來新高」的電子郵件。

共和黨一直主張拜登和其民主黨人推動的大規模支出計畫是造成美國通膨急飆的罪魁禍首之一，並批評這個對手陣營正全力推動的1.75兆美元「重建美好未來」（Build Back BetterBBB）社會支出與氣候應變計畫將加劇美國的通膨壓力。

共和黨正試圖阻攔「重建美好未來」法案，而這份最新出爐的11月通膨數據無疑為共和黨的火藥庫送來更多彈藥。

RNC主席麥克丹尼爾（Ronna McDaniel）表示，拜登和民主黨的「重建破產未來」（Build Back BrokeBBB）造成了歷史性的高通膨，使美國人在這個年終假期季面臨著萬物齊漲。美國物價飆升至39年新高、供應鏈危機、不計後果的數兆美元支出，以及對家庭加稅，拜登已經無法讓人民相信與信任經濟是為他們服務。美國人面臨有史以來最昂貴的假期季，這都要拜民主黨和拜登所賜。

共和黨發動猛烈攻勢，目的不只為了擋下這項龐大的支出計畫，亦在為2022年的期中選舉舖路，以贏回眾議院和參議院的多數席位，並贏得更多州長和州議會選舉。

全國共和黨參議院委員會（National Republican Senatorial CommitteeNRSC）表示，民主黨導致汽油等日常用品價格飛漲，這是在打擊美國家庭的痛處。對努力工作的美國家庭來說，這是一個現實世界的問題；對民主黨而言，這是一個政治問題。他們整個施政議程都建立在引發通膨的政府支出上。

全國共和黨眾議院委員會（National Republican Congressional Committee NRCC）則痛批民主黨主黨製造了壓垮美國家庭的通膨危機，又太過無能以至於無法解決問題。共和黨全美州長協會（Republican Governors Association）亦迅速發布一封電郵，標題開宗名義直指「通膨再度升高：拜登和民主黨州長應該負責」。

根據福斯新聞所做的全國民調，通膨飆升已經成為一個迫切的問題。近四分之三受訪者稱超市和加油站價格上漲使財務陷入困難。民調並顯示，物價上漲是過去5個月拜登支持率下降，以及明年期中選舉共和黨支持率升高的主要因素。

現在距離2022年期中選舉不到一年。這個在拜登第一任任期中期的選舉將於2022年11月8日舉行，屆時將改選眾議院所有435個席次，以及共100席參議院的其中34個席次，而經濟環境對於兩黨政治版圖的挪移消長絕對將扮演關鍵性的角色。