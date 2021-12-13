國道3汐止隧道「7車連環撞」南下回堵5Km 08:562021/12/13 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3南向8.2公里汐止隧道內，今（13日）上午8點22分發生7車連環撞事故。（圖／翻攝國道監視器） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3南向8.2公里汐止隧道內，今（13日）上午8點22分上班尖峰時間發生7車連環撞事故，由於占用內側2車道，平均時速只有11公里，造成車流紫爆，後方回堵逾5公里。由於事故還在處理中，國道警請駕駛人暫時改道，目前仍在調查這起事故的傷亡情況。 月入4萬想買雙北脫魯 內行狂推「5行政區」還買得起 華宏新品齊發 強攻5G 找錯人連結 越籍女打完疫苗就接客 看屋筆記：東區沐東風(個案＋價格分析) #國道3 #汐止 #連環撞 #內側 #車道 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 愛普＊跨入IPD市場 營運添翼 04:102021/12/13 證券．權證 不畏缺車潮 福斯經典掀背車Polo殺破80萬元 13:232021/12/12 財經 驚悚畫面曝！轎車遇紅燈煞不住 3機車剛起步遭撞飛 14:242021/12/12 社會 中鋼早就冷掉 別痴等了！這3檔爆點浮現 散戶別脫隊 05:212021/12/13 財經 2男蘇花改隧道內大秀舞姿 法拉利、BMW車還違停在路肩 18:382021/12/12 社會 國道客運公司將關門 受傷女子百萬賠償金憂求償無門 15:152021/12/12 社會 魏如萱萌兒助陣 甜喊媽媽融化觀眾 04:102021/12/13 娛樂新聞 行駛國道22分鐘違規12次 這原因法官撤銷6罰單 15:502021/12/12 社會 羽球世錦賽》周天成旗開得勝 晉級32強 18:422021/12/12 體育 社會熱門新聞 心酸！員警80元便當只有白飯滷汁魚丸湯 新竹市警局回應了 - 社會 國道3汐止隧道「7車連環撞」 占內側2車道回堵5Km - 社會 遭恐嚇在「美國學校內開槍」 警持衝鋒槍鎮守校門口 - 社會 最狂潛水網紅！河底老車驚見2腐屍 竟是失蹤21年小情侶 - 社會 獨》高雄8天內倒下3名警官 保大分隊長搶救6天不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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