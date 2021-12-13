國道3南向8.2公里汐止隧道內，今（13日）上午8點22分上班尖峰時間發生7車連環撞事故，由於占用內側2車道，平均時速只有11公里，造成車流紫爆，後方回堵逾5公里。由於事故還在處理中，國道警請駕駛人暫時改道，目前仍在調查這起事故的傷亡情況。