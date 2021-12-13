隨著勇士明星後衛柯瑞距離雷艾倫所保持的史上投進最多三分球紀錄越來越近，目前僅剩7顆三分球差距，柯瑞的三分手感卻陷低迷，此時雷艾倫決定挺身而出幫忙破紀錄，強調自己最近都跟柯瑞保持聯繫，希望以自己經驗幫助柯瑞處理當前狀況。

「我當時很幸運，因為我打破這項三分球紀錄的時候，是在波士頓代表塞爾提克出戰湖人，當時原本紀錄的保持人『大嘴』米勒就在球場裡面，」雷艾倫表示，「所以我這次也會想盡辦法到現場替柯瑞助威，我不知道會是哪一場，但我很關切這件事。」

不過目前擔任邁阿密一間私人學校教練的雷艾倫，恐怕很難排出時間前往場邊觀戰，畢竟接下來勇士將在14日作客遭遇溜馬，以及15日作客面對尼克，雷艾倫要趕過去確實很難，「所以我最終是否出現在場邊，現在還很難說，我只能努力關切。」

隨著越來越靠近雷艾倫的紀錄，柯瑞最近兩戰的三分球出手，分別是投17中6與投14中3，看來確實有點受到「心魔」影響，畢竟這項紀錄實在太難達成了，不過有了雷艾倫的心理輔導，相信柯瑞很快就可以重新找回三分手感，一舉打破紀錄了。