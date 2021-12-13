日本女子團體「NMB48」為知名天團AKB48的姊妹團，成員們各個長相甜美、俏皮可愛，讓她們一出道就備受矚目。不過，21歲的人氣成員菖蒲真凜（菖蒲まりん），在12日晚間突然遭到公司在官方部落格上發文表示「涉及重大違規」而退出團體活動，讓網友相當震驚，而她在私人IG上所做的行為也遭人挖出。

NMB48的經紀公司於昨日突然在官方部落格上發表聲明，表示「菖蒲真凜以承認自己涉及重大違規，因此辭退所有活動，讓粉絲們為此擔心感到相當抱歉」，接著文中還加上菖蒲真凜本人的聲明，透露NMB48是一群追逐夢想所組成的團體，但因為自己說出那些醜惡的話而讓其他成員受到牽連，讓許多人開始質疑NMB48，讓她感到相當自責，為承擔自己不成熟的行為，她才決定退出團體，造成大家的困擾深感抱歉，也謝謝一直支持她的粉絲。

隨後，有網友將菖蒲真凜的私人IG挖出，裡面除了洩漏自己偸交男友，以及與男友的私密對話外，還曾截圖嘲笑同團成員的造型，甚至發文批評其他前輩成員的整形後的長相，與粉絲惡言相向等內容，讓她原本清純乖巧形象徹底崩壞，網友看到後也紛紛砲轟「這是被公司開除吧！怎麼可能是自己退出」、「其他成員一定很受傷」、「這根本是變相的霸凌」、「跟粉絲對罵也太扯了」、「人設崩壞」、「她肯定有大頭症」。