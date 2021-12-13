12月10日全體上市公司總市值為55兆1574.50億元，較前周五（3日）總市值增加6621.61億元，周增幅為1.22％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：半導體股、貨櫃海運股、金融股、電動車原料股等，看本周台股指數區間為17800-18300點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1. 費城半導體指數創新高、蘋果股價創新高，代表全球投資資金追捧科技股，台灣是全球半導體產業重鎮，投資價值提高，外資對大型半導體股股價有影響力，內資對小型成長股有控制力。

2. 10月起指數上攻，科技股從電動車、元宇宙到半導體股；傳產則以航運股反轉向上領軍，後續的鋼鐵股築底、原物料等待中國寬鬆政策出台，金融股也有現金股利與存股優勢，盤勢維持類股輪動格局。

3. 近兩年台股指數第四季表現都是逐季上漲，特別是12月上半月震盪換手，下旬再伺機衝高，主要原因包括經濟基本面樂觀資金流入股市，以及投資機構、集團等作帳效應。