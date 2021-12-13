【愛傳媒左化鵬專欄】好友葉東舜教授乃有情有義之人，12月11日中午，請我和內人吃大餐，晚上又邀請我們聽音樂會，讓我們夫妻度過了愉快的一天。

老夫乃閒散之人，每天和內人楚囚相對，度日如年。葉東舜教授來電，要幫我們安排充實的一天，這實在是意外之喜，老夫趕緊齋戒沐浴，内人梳洗打扮，二話不說，欣然赴約。中午，在景美一家花園餐廳，享用價值超過三十元米粉不知幾十倍的大餐，滿桌佳餚，舉箸不停，老夫拍拍肚皮，心滿意足。

晚間，又到國家音樂廳，聆聽國立台灣交響樂團音樂會。由首度來台的奧地利著名指揮家克里斯蒂安．阿爾明揮棒，丹麥著名的大提琴家托克沃爾德．魯普，以及台灣交響樂團的管絃，共同演繹了貝多芬歌劇「費黛里奧序曲」、舒曼「A小調大提琴協奏曲」、奧地利作曲家澤姆林斯基的「小美人魚」。

這場名為「水邊的遐想」音樂會，兩位國際知名的音樂家，克里斯蒂安．阿爾明使出渾身解術，雙手不斷揮舞，他頻頻拭汗，大家目不暇給，跟著他的指揮魔手走，他引領著聽眾來到水邊，一忽兒聽到江水濤濤怒潮澎湃，一忽兒聽到海浪輕吻著沙灘，一忽兒又樂音漸悄漸無聲，讓人遐想無限。

托克．莫爾德魯普，使用了一把大衛．特克勒於一六九七年在羅馬製作的大提琴，聽眾陶醉在他悠揚的琴聲中，安可聲不斷，他不負聽眾所望，又獨奏了四首名曲，讓人大飽耳福。

舒心愜意的過了一天。友情萬歲，有葉東舜教授這樣的朋友真好。「兩個恰恰好，一個不嫌少」，當然是韓信點兵，多多益善。

作者為資深媒體人

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