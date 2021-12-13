【愛傳媒葉毓蘭專欄】12月11日晚上開始，許多警友們紛紛傳來好消息：警政署已於12日晚通令，公投勤務期間，警察中晚餐便當一律調高為100元。

許多人以為是昨天蘋果日報有一篇即時新聞：「新竹警察的80元便當有點心酸，台南警樂吃大雞腿完勝」，警政署的立即回應。其實這一步還真不容易，並沒有大家想像的簡單。我們就來看看這一小步如何完成。

我是先在10月16日的院會總質詢中，搭著主計長一碗蚵仔麵線20元的順風車，質詢蘇院長80元的便當在立法院周遭已經都買不到了，為什麼還限制行政機關的便當預算只能以80元為上限？

主計長朱澤民就出來搶答：從來沒有規定便當費的上限是80元，80元是多年前主計總處的內部規定。蘇貞昌院長也說外勤同仁的便當沒有限制，我說應該是只有處理群眾事件的維安警力，便當可以買一百元。

幾天後，我在司法法制委員會要求列席的主計總處官員應該要行文給各部會，明白表示便當費應該要回應物價波動，沒有80元上限，但是列席官員支吾其詞，不肯答應。

10月26日我輪到院會總質詢，就帶著這一題再去問蘇院長和主計長。11月26日聯合報電告：我的堅持爭取有作用了，主計總處已經要各部會自訂便當費上限，當天在數位版的聯合報做了非常深入的專題報導：

【進擊的物價】80元便當吃不到主菜 中央部會悄漲餐費；也記錄了我在立法院追便當費上限鬆綁的過程；第二天聯合報也有半版的報導。

不過在聯合報的報導中提到：內政部的會計處仍然維持便當費上限八十元：「物價上漲，各行各業最近都很有感，中央部會的便當費也悄悄調漲了！尤其是位處台北市的中央部會，紛紛向會計單位反映買不到80元便當，合作廠商也不送了，只好因應物價，調漲開會的便當餐費。其中，國防部150元的便當最令公務員羨慕，內政部有單位已從80元調漲到100元，不過，教育部、內政部轄下的警察、消防、移民及其他各單位仍維持80元餐費，基層教師、警察只能感嘆「共體時艱」。」

於是，我又在11月29日，內政委員會因為各地頻傳的治安事件，以及球棒註記等事件邀請內政部長、警政署長時，再把內政部會計處的便當費上限80元拿去問徐國勇部長，當場獲得徐國勇部長承諾，內政部所屬的警察、消防、移民、空勤等人員，都是需要體力的工作，與一般行政機關的公務人員不同，他們的餐費一定要能夠吃得飽，不能苛扣。

這只是警消權益的一小步，在媒體不斷的報導下，才有今天的突破。希望政府能夠更正視同仁應有的權益。

作者為立委、前警大教授

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