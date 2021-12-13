圖為民進黨營造全台最大公投場氣勢，蔡英文、賴清德同台要大家公投日投下4個不同意。（程炳璋攝）

四大公投將於18日登場，正反方決戰進入最後倒數，而藍綠兩黨近日也都全力衝刺，國民黨籲請民眾一定要出來投票，喊出「四個同意，台灣更美麗」，民進黨則是主打「四個不同意，台灣更有力」口號，全力備戰。有網友就好奇地在《批踢踢》PO文詢問「一堆人在吵四同意跟四不同意，讓我很好奇一定只有兩個選擇嗎？」此文引發大批鄉民回應，有人就說「四個同意制裁塔綠班」、「不要萊豬」。

原PO在批踢踢發文指出，自己政治冷感，只是最近看到公投新聞，一堆人在吵四同意跟四不同意，讓他很好奇一定只有兩個選擇嗎？還是可以三同意一不同意，或是其它搭配嗎？有請政治大師解答。此文曝光後，有超過700則留言，有不少人都認為「四個都同意，氣死小粉綠」、「是會去投同意」、「萊豬肯定不吃」、「相信多數正常人也不想吃萊豬」、「同意啦哪次不同意」。

但也有人說，「核電風險大，為什麼要我們台北人承擔風險」、「我有自己的想法，不會全同意或不同意」、「這如果有詳細去了解相關爭議跟科學證據，再進行判斷的話，不論幾個同意幾個不同意，才比較能算是在進行表達自己意見的公民投票」。

至於此次四個公投主文則為以下：

第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？

第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）