台股累計今年初開盤迄12月10日共230個交易日，集中市場總成交值為91兆6770.34億元，市場日均值為3985.96億元，股票成交量周轉率為197.47％。康和投顧預期本周指數將在17600-18100點區間震盪，本周看好八題材類股，包含：彩色電子標籤股、板卡股、車用二極體股、高速傳輸概念股、IC設計股、保護元件股、網通股、ABF股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1. 11月美國失業率由前月的4.6％降至4.2％，勞動力參與率微升至61.8％，顯示就業市場逐漸獲得改善。

2. 美國近期公告的初請失業救濟人數為18.4萬人，為大流行以來的新低，也為1969年以來的最低數字。

3. 台灣11月出口415.8億美元，創歷年單月新高，月增率3.6％，年增率更達30.0％，出口持續增長有望推升台股表現。