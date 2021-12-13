TPU機能布料暨成品大廠八貫(1342)11月營收為1.85億元，創下歷史同期新高，並較去年同期大幅成長76.20%；累計前11月營收18.31億元，則較去年同期成長32.36%，且已超越去年全年營收15.3億元，增加20%。

展望12月，八貫表示，年底耶誕假期至農曆新年為傳統年度消費旺季，貨運需求熱絡，然在10~11兩個月的營收已衝破4億元，並已優於去年第四季3.7億元。八貫受惠稼動率滿載，訂單一路暢旺、加上產品售價調漲，獲利能力穩固，前三季稅後淨利1.84億元，接近去年全年，全年獲利可望優於去年。

八貫指出，因應客戶訂單持續熱絡，2022年上半年已接單滿載，將著力規畫廠房、設備以及人力等生產力作業，包含啟動德興一路廠房第二期擴建規畫和10月董事會通過新購機能性皮布料廠之設備第三台淋膜機，搭配持續擴大人才招募，來落實明年度的營運目標。