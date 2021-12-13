藝人許瑋甯、邱澤合作電影《當男人戀愛時》假戲真做，10日共同官宣結婚，獲得廣大影迷的祝福，演藝圈星友們也紛紛到兩人的社群平台恭喜，不過Janet（謝怡芬）因留了這句話，被部分網友批評「關你什麼事」意外掀起兩派人馬筆戰。

許瑋甯10日無預警在IG公開甜擁邱澤的合照，無名指亮出一顆2.5克拉的大鑽戒，幸福的說：「曾經說過，如果有好消息會跟大家分享的。這個好消息是，我們結婚了，謝謝所有人的關心。」貼文曝光後，除了網友驚呼不已，夫妻倆的好人緣，也釣出很多藝人朋友留言祝福，Janet第一時間在許瑋甯的IG道喜：「恭喜恭喜！！！ 提（替）你們超開心的。」還自告奮勇的說：「我先幫大家問：什麼時後（候）要生可愛的寶寶呢？」

想不到這句話點燃部份網友的怒火，紛紛留言砲轟：「關你什麼事？」、「這個問法真的是很不OK…煩死了」、「看似祝福，實際上很有壓力…」、「有經歷過的人才知道，只要一結婚馬上就被催生小孩，生了一個又被催再生第二個…人家自己會規畫好嗎？」但另一派網友認為Janet並無惡意，留言緩頰：「謝怡芬幫我們問了這個問題礙到你們了嗎，祝福的話也可以被酸成這樣」、「問了也不一定要生啊，一般的問候而已，大家緊張什麼，他們又不是小孩子」、「大家都很期待看到顏值爆表的baby～」。

事實上，許瑋甯2017年曾對外坦言，未來不一定會結婚，但自己非常喜歡小孩子，絕對會當媽媽，有需要的話也會凍卵，如今和邱澤結為連理，高顏值夫妻檔想必也會誕下帥哥或美女。