高雄掃街拚公投 民眾反應讓高金素梅、羅智強都訝異

1218公投進入最後倒數階段，國民黨11日超級星期六，國民黨在高雄大寮舉辦「四個都同意，台灣更美麗」公投說明會，車隊也在高雄進行掃街。立委高金素梅、台北市議員羅智強合體，「金強」掃街大獲好評，羅智強今（13）日在臉書PO出一段3分半的影片，並喊「大家用力衝吧」！

羅智強表示，先前在台北與高金素梅合體掃街，高金的公投小戰車大獲好評，很多人向他們比讚，大喊「金強！」

選前黃金周末兩人再次合體南下到高雄宣傳，公投小戰車從左營到大寮，繼續催出同意票。羅智強也感謝高金團隊的快手剪輯，將這些感動全紀錄下來，並表示，「剩下一周囉，大家用力衝吧」。

此外，今日一早羅智強也分享已完成夜宿第44夜，昨天半夜風大雨大，覺得帳篷好像都要被吹翻了，還夢到帳篷漏水，雨水滴答滴答的落在睡袋上，夢中他無奈看著睡袋，還是繼續睡下去，早上想起這個夢，讓他感覺不是很妙，這不叫做「屋漏偏逢連夜雨」嗎？

羅智強也分享，一起夜宿的國民黨前文傳會副主委鄭照新半夜說夢話，大喊「謝謝大家」。羅智強說，這平衡了他的夢，「可見四個都同意了」、「還剩五天，繼續努力」。