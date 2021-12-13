阿妹明年四月將重返小巨蛋。（EMI提供）

張惠妹真的來了！阿妹全新「ASMR 世界巡迴演唱會」終於確定，在出道日的今天無預警正式宣布，明年4月台北小巨蛋開唱，一次公開12場的演出日期，且確定絕不加場！阿妹將於明年4月1、2、3、5、6、8、9、10、12、13、15、16日，在台北小巨蛋一連舉辦12場演唱會，歌迷們可以預備搶票啦！對於闊別7年重返小巨蛋，阿妹表示：「雖然在全世界巡迴了一百多場，但是最懷念的還是在小巨蛋的氣氛和感受。」所以就算這幾年來受挫，依然不放棄的申請、申請、再申請，雖然感覺希望不大，但是團隊始終努力不懈地完成天后回到小巨蛋開唱的心願。

大約半年前接獲小巨蛋檔期的核准通知，阿妹和團隊欣喜若狂，當時便立刻啟動那個「構思很久，但不知道何時演出」的全新演唱會製作案！被問到演唱會有什麼亮點，阿妹特別交代經紀人什麼都不要說，只回答了一句：「厲害的來了！」向來不喜歡故弄玄虛的阿妹，與團隊研究了檔期、自己的體力分配和製作的規劃後，決定再次挑戰自己，直接開唱「12」場！打破自己在2015年連續10場的紀錄，也是除了二姐的告別演唱會之外連續演出最多場的紀錄保持人。她跟經紀人說：「好好珍惜這次回小巨蛋的機會，不要邊賣邊加場造成歌迷購票的困擾！」

全新演唱會名稱「ASMR」，是近幾年來國外很流行的一個名詞，中文翻譯最常被翻成「顱內高潮」，是一種因為聲響造成的自主性感官經絡反應亦稱自發性知覺，是一種通常從頭皮開始，並向下移動到頸後及脊椎上方的發麻感覺。當初經紀人跟阿妹提到這個用這個名詞當新的演唱會名稱時說：「其實妳的音樂和聲音對很多人來說就是ASMR！」這個全新的概念立刻就被阿妹接受，她也立刻回覆川哥說：「那我知道怎麼做這場演唱會了！」

後來團隊在演唱會的標準字上巧妙地於M後面加上了ei兩個字，讓演唱會名稱跟「MEI」做了更有趣的連結；在今天曝光的最新演唱會視覺照中，傳達音樂對人是慾望是享受，人不由自主的開起感官神經自我挑逗。這一場直視內心飢渴放大感官的演唱會，從上酥麻到下通體舒暢，顱內高潮。在這次的視覺上面特別挑選具張力性的耳飾，強調放大耳朵的感受，在耳飾上也透過不同的漸層感去比喻聲波的入口；而大家此刻最關心的開賣日期，也會在近期揭曉，敬請關注官方公告。