時序進入12月中，市場看好年底的集團股作帳行情，尤其兼具高股息殖利率集團股。法人指出，接近年底，每年都有集團股作帳行情。不論是在傳產、金融或電子股，很多集團股的龍頭都是權值股，權值股上漲，也是推升年底大盤上揚的原因之一。值得留意的集團股包括華碩(2357)、宏碁(2353)、台積電(2330)、鴻海(2317)、台塑(1301)、中美晶(5483)、富邦金(2881)、國泰金(2882)等。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，由於美中貿易戰影響，美國對中國進行貿易緊縮，熱錢(資金)持續回流台灣，故目前資金行情仍在，內資看好的題材能夠抵抗外資賣超台股的狀況，儘管有通膨發生，但台灣畢竟為外銷出口為主，今年獲利仍有調升。而隨著國際油價下滑，預期明年通膨可望逐漸降溫，進而提升消費者信心指數。而台灣廠商在晶片逐漸緩解，可望保持出口暢旺，投資方向看好包括：高速運算、車用電子、工業電腦、運動休閒、基礎建設(網通設備)等相關產品。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股大致還是維持緩步上升的格局。由於供應鏈短缺問題仍在，所以在供給面仍相對緊俏、明年需求持續增溫、且受惠滲透率也同步增加等情勢下，對於後市展望仍樂觀看待。年底前，市場或因交投相對清淡而處於溫吞的箱型整理格局，不過，隨著供應鏈短缺問題仍在，以及伴隨傳統旺季需求增溫推升，以及明年產業展望樂觀等支撐，明年元月行情仍可期待。

就題材上，安聯投信台股團隊表示，電子股方面可留意車用電子相關，以及部分國際大廠新規格需求與對資料庫中心需求擴大所帶動的伺服器需求。傳產方面，塞港問題未解及海運運價仍在高檔、有利航運股基本面；另外受惠於傳統旺季需求及低基期因素的如紡織等，也可留意。