當東區龍頭碰上東區爐主，有誰想得到要靠杜蘭特瘋狂飆分，籃網才有辦法贏球！籃網13日刻意輪休哈登，卻遇上活塞的頑強抵抗，幸好靠著杜蘭特狂飆本季新高51分，籃網仍以116比104擊退地主活塞，除了拿下第19勝(8敗)，也送活塞難堪的12連敗。

光在上半場，杜蘭特就轟下22分，甚至他更包辦籃網第3節前面所得到的13分，第3節獨拿16分，可惜籃網幾乎只有他一個人發揮正常，打完前3節，仍以86比91落後，沒想到杜蘭特末節仍不休息，持續上場帶領籃網打出11比0。

可是好不容易超前的籃網，卻在最後8分46秒迎來杜蘭特吞下第5犯，沒想到籃網總教練納許還是不肯換下杜蘭特，讓他持續擴大這波攻勢成為22比4，籃網取得108比95領先，場上局面大致底定，納許總算在最後1分05秒換下KD。

杜蘭特全場投31中16，含三分球投10中5，罰15中14，除了攻下51分，也拿9助攻、7籃板、1抄截、2火鍋，幾乎把場上可以做的都做了，米爾斯替籃網貢獻18分，艾卓吉15分；活塞以今年狀元康寧漢26分最高，但活塞先發前鋒葛蘭特將因手指韌帶撕裂，至少缺席6周以上。