衛福部長陳時中。（陳人齊攝）

P3實驗室遭爆「未依SOP用人」陳時中：找到員工就該訓練好

中研院P3實驗室感染風暴持續，今日又被爆料疑違反SOP，未進行完整員工訓練，疑為造成感染的關鍵。衛福部長陳時中表示，初步看來確實有這樣的情形，並指出，雖然實驗室偶而會遇到找不到人力的時候，「但既然找到員工，就應該要訓練好啊。」認為本次感染事件誰該負責、該懲處都應依法處理。

媒體報導，有中研院基因體中心內部人士透露，染疫的研究助理，實際上根本沒經過規定的3年期訓練，且疑在穿脫手套時未依規定，只戴一層手套，最後被帶有Gamma、Alpha變異株的小鼠咬傷。

陳時中今天上午在立法院衛環委員會受訪時表示，目前初步調查來看，確實是有這樣的情形，不過該員是否有受訓期滿，中研院又有無按照SOP用人，這部分我不清楚，還有待進一步調查。

外傳中研院因實驗室人力不足，才會趕鴨子上架，但陳時中指出，找不到人力，這當然是大家都會遇到的困難，不過找到了以後，就應該要訓練好啊。

本次實驗室染疫事件，該由誰出面負責？陳時中坦言，這還要看最終的調查結果，不排除任何可能，但只要是該負責、該懲處的就依法來做，中研院也有內控相關機制，他們也要依據內控機制去做。