中研院女助理（案16816）染疫，該案11月26日有輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅味覺異常，就醫採檢為陽性確診，Ct值僅15，目前匡列、採檢259人均陰性。不過衛福部草屯精神科醫師沈政男表示，現在最值得觀察的是確診女助理的男友，如果女助理是11月26日發病，男友現在驗是陰性，就是陰性了，但以確診女助理的Ct值來看，發病日極可能是12月4日，男友很可能過幾天才會發病。

沈政男昨（12）日於個人臉書分析，中研院女助理染疫後，現在最值得觀察是她的男友，若女助理是在11月26日發病，男友檢驗是陰性，就是陰性了；但如果是12月4日才發病，男友很可能過幾天也會發病，以她的Ct值僅15來看，發病日是12月4日的可能性比較大。

沈政男指出，與女助理聚餐的友人，當然也是可能染疫，且很可能還處在潛伏期，不過其友人的接觸者，如果沒有長時間近距離接觸，或未戴口罩互動，就不容易感染。沈政男以9月中旬桃勤清潔員在航空器感染為例，個案沒有擴大傳染給任何人，可見大家都有注意，只是國內疫情穩定，內用開放也好一陣子了，就看女助理聚餐怎麼跟朋友互動了。

沈政男說，新冠肺炎流行至今，只有台灣能夠把Delta變異株清零，不是靠疫苗，也不是群體免疫，而是靠大家步步為營，小心謹慎，不讓病毒有機可乘，既然已證明台灣能夠壓制Delta變異株，當然也可以處理這一波中研院感染。最後他也建議，「還是不要去跨年了」，官方要繼續辦，有他們的考量，但民眾最好也要有自己的考量。