台中15歲黃姓少女因與媽媽爭吵後負氣離家，擔憂回家會遭受更嚴厲的責罵而不敢回去，深夜獨自坐在公園內哭泣長達2小時，警方與鄰居趕往勸說表示，「家中電燈未熄，大門未上鎖，媽媽仍在家等妳」，少女終於解開心結，由員警護送返家。

大甲警分局表示，外埔分駐所警員李慶南、戴采瑩，日前晚間接獲民眾報案稱有一女子在公園內哭了兩個小時，請求協助，員警獲報隨即前往了解情形。據了解，母女因鎖事引發爭執，女兒認媽媽管教太嚴苛，便在發生口角後一氣之下離家，且擔憂回家會遭媽媽更嚴厲責罵而不敢回家。

隨時間越晚天色幽暗寒冷，黃女僅穿薄外套，恐有危險之虞，鄰居也一同苦口婆心勸說，並告知少女說，「家中電燈未熄，大門未上鎖，媽媽仍在家中等待妳返家」，少女終於釋懷擔憂心情，答應在員警陪同下返家。

外埔派出所所長紀適華表示，國中正值青春期荷爾蒙變化，青少年情緒較易不穩，父母更需耐心聆聽孩子想法，關懷陪伴，適時建議並開導孩子，如有意見衝突，建議彼此冷靜再做溝通，避免傷雙方和氣，造成家庭失和，也鼓勵家長以溝通代替責罵，關心青少年的心理狀況，預防偏差行為發生。