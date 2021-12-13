一名男網友為了將浴室的大理石地板刷洗乾淨，特地煮了「檸檬酸」來除水垢，不料刷完後的地板竟整片泛白，用其他清潔劑也刷不掉，讓他相當緊張，上網詢問有沒有什麼辦法可以搶救，不少網友一看馬上點出關鍵，因大理石不能用酸性清潔劑，一碰就會腐蝕白化，只能請人重新打磨拋光。

該名男網友將刷洗後的地板拍下上傳，可見地板經檸檬酸刷洗後，出現一片片泛白痕跡。（圖／翻攝臉書社團買房知識家（A你的Q））

該名男網友在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》發文表示，為了清潔浴室的大理石地板，他特地煮了一鍋檸檬酸要除水垢，不料刷洗過後，地面像是被腐蝕一般，出現了一片片白色痕跡，事後用其他清潔劑或漂白水也刷不乾淨，趕緊詢問有沒有什麼辦法可以搶救地板。

有網友一看馬上點出關鍵，表示大理石地板已經被檸檬酸侵蝕，必須重新打磨拋光，「只能請大理石的專業處理了，石材怕酸跟強鹼」、「這要請專業的來磨過了」、「這要拋光了，表面被酸蝕了」、「大理石地板，最怕檸檬酸，之前用檸檬酸清洗浴室磁磚，鞋子沾到踩到外面大理石地板也是白白的鞋印」。

有網友說明，「磁磚才能耐強酸強鹼腐蝕 天然石材只能用中性或專用的清潔劑清洗」，並補充，浴室常用的清潔劑，基本上都是強酸強鹼，但大理石的本質就是石灰岩，若使用強酸強鹼的清潔劑，就會腐蝕掉石灰岩中的碳酸鈣，導致地面泛白。