台北文山等地區12日發生30萬戶大停電，肇事原因是台電變電所故障，經濟部次長曾文生13日表示，台電已經有對外說明，是因變電所變電站的變壓器故障失火導致匯流排跳脫30萬戶停電，會在15日完成全台同型檢查，並且在農曆年前完成檢修更換。

12日上午台電台北一次變電所發生設備故障，造成該所161kV系統及69kV供電系統停電，致台北市木柵與新北市新店等部分地區共計30萬5418戶停電。台電隨即成立緊急應變中心，並現場派員積極搶修，火勢已迅速撲滅，無人員受傷。針對停電用戶也以最快速度復電，15分鐘內9成用戶已完成復電，並於13時7分全數復電。至於新北市中和區一座高壓電塔因本次事故使電纜引起小火，火勢迅速撲滅，無人員傷亡。

經濟部次長曾文生13日出席立法院經濟委員會前受訪指出，12日變電站事故當下備轉容量率37％，顯然不是缺電不缺電的問題。外界質疑長期降壓造成設備受損才引發故障，他回應，變壓器本來就是調整電壓設備，是因為電壓不穩造成變壓器故障，這個邏輯要說的更清楚，變壓器本來就是承受電壓不同的狀況去調整的設備。

至於外界關心是否因電力不足造成停電，台電說明，今日事故與電力供需無關，是電網設施故障所致。台電指出，今日逢假日用電較低，預估尖峰備轉容量率高達12％以上，維持在供電充裕的綠燈；尤其變電站設備故障起火時，負載2299.7萬瓩，備轉854.9萬瓩，備轉容量率高達37.17％，供電相當充裕，電力系統電壓穩定。

值得注意的是，外界相當關心後續變電所改善計畫，曾文生說，這一系列的電設備，台電12四已經針對萬隆變電所做了處理，今天所有相同設備都會盤查，盤查工作要求在春節前完成，13號開始調查，15號會完成檢驗，如果要改善，春節前要檢查完畢。