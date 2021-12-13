台股10日受到美股及國內疫情等雜音影響，盤面缺乏主流股撐場，終場以下跌87.86點，收在17826.26點。成交量為2865.8億元。周線收紅。

安聯投信台股團隊表示，在國際情勢上，近期全球市場面臨兩項挑戰，一是全球新一波疫情的挑戰，一是美國聯準會釋出將加快升息步調的消息，讓市場出現波動。在資金面，根據證交所統計，外資雖在10日賣超32.7億元，扭轉過去連續三日的買超，但在過去一周，外資仍累積買超達135億元以上。

安聯投信台股團隊表示，隨著接近季末年底的長假期間，現階段大盤可能因市場交投受到假期因素而暫轉清淡，相對缺乏低接買盤，預估到年底前，交投降溫可能讓台股更易受到任何風吹草動或雜音而出現較大波動。

不過，方向上台股農曆年前盤堅格局不變。此外，隨著全球主要央行貨幣政策回歸正常化，資金牽動市場信心，也讓未來市場更易呈現高波動。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股大致還是維持緩步上升的格局。由於供應鏈短缺問題仍在，所以在供給面仍相對緊俏、明年需求持續增溫、且受惠滲透率也同步增加等情勢下，對於後市展望仍樂觀看待。

根據美國採購經理人協會研究資料顯示，製造業廠商交貨時間延長，終端客戶庫存仍低，塞港問題依然未解。以此也可看出，現階段市場其實並不需太過擔憂庫存變高。

就策略上，廖哲宏表示，年底前，市場或因交投相對清淡而處於溫吞的箱型整理格局，不過，隨著供應鏈短缺問題仍在，以及伴隨傳統旺季需求增溫推升，以及明年產業展望樂觀等支撐，明年元月行情仍可期待。

就題材上，安聯投信台股團隊表示，電子股方面可留意車用電子相關、以及部分國際大廠新規格需求與對資料庫中心需求擴大所帶動的伺服器需求。

傳產方面，塞港問題未解及海運運價仍在高檔、有利航運股基本面；另外受惠於傳統旺季需求及低基期因素的如紡織等，也可留意。