36歲台北市議員鍾沛君有姣好五官及修長身高，讓他成為談話性節目媒體寵兒，歷經感情分分合合及抗癌等變故，如今的她依舊過得亮麗精彩；本(13)日約凌晨0時她在IG發了張自拍，擺出側臉露出脣紅齒白燦爛笑容，標駐老東家TVBS並說「公司廁所總是很好拍」，引發同樣是職場女性的網友們會心一笑。

鍾沛君本(13)日約凌晨0時她在IG發自拍照，從照片鏡像角度看似是左側臉，本就五官鮮明的她笑得明亮艷麗，頭頂波浪形馬尾露出額頭，身穿寬版襯衫型寬袖大衣，乳白色大型鈕扣襯托出休閒感，將海膽圖樣手機至於中央畫龍點睛，在老東家TVBS的廁所燈光映照下畫面更富質感。

鍾沛君寫道：「有沒有人覺得公司廁所總是很好拍(笑)，（離職數年但回來錄影總是流連此地的女子」，網友紛回：「踢台廁所真的很完美燈光好氣氛佳」、「能流連的地方，一定是福地」、「怎麼這麼美」、「你頭髮什麼時候這麼長啊」、「好美」、「主要是人好看」，驚艷讚嘆不已。

鍾沛君常在IG分享美照，並不吝秀出好身材，大學三年級時曾與伊林簽約五年模特兒，並自爆曾當過林俊傑MV的「女路人」；後來她加入TVBS新聞台擔任主播及記者，在娛樂及傳媒產業都有過數年經驗，跨業經歷也成為她換跑道轉戰政壇的本錢；她後來歷經肺腺癌0期，術後恢復良好，也被認為是「天公疼好人」。

日前立委高嘉瑜驚傳遭家暴毆打，後來在電梯巧遇還唱《玻璃心》給她聽，鍾沛君說「讓我真的很難受」，深覺政治人物不管內心多崩解，外表依然要堅強如常的爲難，她完全明白。她近日騎自行車上街宣講公投被淋濕，從終點攔計程車要折返停車場開車，抵達時運將卻說什麼都不肯收她的錢，並說「就讓我當你們的志工」，也是鍾沛君常遇到與民眾的暖心互動。