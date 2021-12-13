一名台大人近日看到華碩在徵才，12月8日在PTT分享自己2019年到華碩AICS（AI研發中心）應徵遭面試主管羞辱的故事，引起網友熱議，而華碩AICS隔天火速在臉書發聲明澄清，表示未錄取原PO，但600字的聲明中通篇未回應面試主管欺負應徵者一事，遭近千名網友留言酸爆「看了一篇笑話」、「這篇不是滅火文，是砲火集中文」。

這名台大資工系畢業的網友8日在PTT表示，2019年被獵人頭公司邀請去華碩面試新加坡的職缺，說年薪200萬元，前一至三關面試都還算順利，但到了第四關時，面試的主管頻頻吐槽、羞辱他，每講一句話，面試官就酸一句，「我們華碩要的是理論跟實作都強的人，如果只有理論厲害不是我們要的喔！」還酸他Gmail帳號太長，就連問薪資待遇時，面試官不僅不講，還嗆原PO只是個新人，問什麼待遇。

原PO說，事後有跟獵人頭公司講，會將這段被羞辱的面試經驗PO上網，卻被威脅若惹毛這長官，原PO會被業界封殺，連年新200萬元也遭到腰斬，錄用條件只開台幣100萬元，讓原PO傻眼，這薪資要怎麼在新加坡活下去，立刻果斷拒絕，雷到爆的面試經驗曝光後，立刻引發網友議論。

看到事情越演越烈，華碩AICS團隊9日發聲明回應，指2019年並未錄取原PO，也未進入敘薪階段，對於原PO面試不愉快一事深感抱歉，但600字的聲明中都未提及如何處理面試官羞辱人的問題，都在宣傳自己公司，讓網友看了更不滿，紛紛留言「面試官本人出來回應很難嗎？還說平常只會欺負來應徵的人？」、「通篇廢話」、「這篇真的是打官腔的典範」、「你們就只是想說原PO其實沒錄取嘛」、「這篇跟本火上澆油阿，哈哈」、看了一篇笑話」。

看到華碩的澄清文後，原PO也回應，他不在乎該公司後續要如何檢討，他只是把自身面試經驗文分享給大家參考而已。