根據路透社出具的統計報告，截至周日，美國死於新冠肺炎的人數已經達到80萬人，超過了整個北達科他州的總人口。隨著天氣轉冷，留在室內的時間變長，以及具高度傳染性的Omicron變種病毒入侵，美國正繃緊神經，為感染數激增的可能性做準備。

即使到處打得到免費疫苗，但由於傳染性更強的Delta變種病毒肆虐，以及部分美國人拒絕接種疫苖，美國今年染疫死亡人數竟然超過2020年。

自今年初以來，美國有超過45萬人死於新冠肺炎，佔這場大流行病爆發以來，美國染疫死亡總人數的57%。

衛生專家表示，今年染疫死亡的人，大多是未接種疫苗的患者。儘管在照護染疫患者，以及在包括單株抗體（monoclonal antibodymAb）等新療法的開發上取得進展，但死亡人數仍然增加。

據路透社所做的分析，美國的染疫死亡人數從60萬增加到70萬用了111天，而從70萬增至80萬僅用了73天。

而在過去11個月，其他國家的人均死亡數則少了許多。根據路透社提出的報告，在G7這幾個全世界最富裕的國家當中，美國在今年前11個月因感染新冠狀病毒的人均死亡數排名最差。美國的死亡率是其鄰國加拿大的3倍多，更是日本的11倍。

即使拿美國與更多能取得疫苗的富裕國家相比，其排名也接近墊底。在經濟合作暨發展組織（OECD）的38個成員國中，美國的染疫死亡率排名第30，僅贏過匈牙利、斯洛伐克、捷克、立陶宛、拉脫維亞、哥倫比亞、波蘭和斯洛維尼亞。紐西蘭的染疫死亡率則最低。

過去11個月，美國呈報的人均死亡率是整個歐盟的1.3倍。而在路透社追蹤的200多個國家和地區中，美國的死亡率排名第36。

根據路透社統計，美國是全球呈報染疫死亡總人數最多的國家，其次是巴西和印度。美國僅占世界人口4%，卻占全球所有確診死亡人數的14%和全球確診總人數的19%。以目前的速度進展，美國的感染病例數很快就會突破5000萬例。

目前美國平均單日新確診數約為12萬例，其中密西根州占最多。根據密西根大學醫療和醫院協會統計，目前醫院的染疫患者已經爆滿，收治量創下記錄，而這些病患中有多達四分之三的人未接種疫苖。

目前Delta仍是在美國流行的主要新冠病毒株，但現在又出現新的Omicron變種病毒，科學家正在評估這個比Delta變異株多出至少一倍突變的新病毒可能造成的影響，以及現有的疫苗能否提供足夠的保護力。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，美國約6成人口已完整接種新冠疫苖。Omicron變種病毒入侵在最近帶動了加強劑的接種潮。上周平均每天都有將近100萬人接種加強劑，創下監管機關批准加強劑以來的新高記錄。

美國CDC主任瓦倫斯基博士此前在白宮記者會上表示，現在的染疫病例主要是Delta病毒，但我們應該為Omicron確診數增加的可能性做好準備。