大聯盟2022年名人堂的30人候選名單充滿爭議，其中將近三分之一球員涉入禁藥。握有投票權的美國棒球作家協會成員，近年有一部分轉向把票投給禁藥球員，《今日美國》作家奈騰蓋爾(Bob Nightengale)公開表示，誰都可以商量，但他就是不投給「A-Rod」羅德里格茲(Alex Rodriguez)、曼尼拉米瑞茲(Manny Ramirez)。

奈騰蓋爾專文寫道在所有禁藥球員之中，他投給了邦茲(Barry Bonds)、索沙(Sammy Sosa)、薛菲爾德(Gary Sheffield)、歐提茲(David Ortiz)、克萊門斯(Roger Clemens)。

同時他不願意投給A-Rod，派提特(Andy Pettitte)、曼尼拉米瑞茲。

奈騰蓋爾解釋，禁藥是一個聯盟的共業，當時球團總管、教練心知肚明，從不過問球員幹嘛吃藥，甚至可能因為花大錢買來的球員「停藥」了而感到憤怒。大家都想要贏球，想要吸引觀眾，因此在大聯盟2004年開始嚴查禁藥之前，奈騰蓋爾認為可以不必追究。

然而A-Rod、曼尼拉米瑞茲不同，他們2004年之後仍在用藥，拉米瑞茲3度被禁賽，A-Rod更是創下聯盟最長的藥物禁賽紀錄（2014年球季報銷）。他們非但沒有貢獻球隊，還因為堅持用藥而傷害了球隊。至於派提特從未被禁賽過，他單純是戰力不足以進入名人堂而已。

相較之下，邦茲等人確實對棒壇有卓越貢獻。邦茲中興巨人隊，克萊門斯到哪裡都能幫球隊贏球，歐提茲在紅襪打破冠軍魔咒，索沙替小熊隊製造滿滿的票房，薛菲爾德是公認的超級猛將。

奈騰蓋爾指出，2015年之後已經有幾位禁藥球員溜進名人堂了，邦茲和克萊門斯因為太出名反而被擋在外面，這是一種偽善的投票心態，他希望投票者能在今年做出決定前多想一想（邦茲、克萊門斯最後一次叩關）。