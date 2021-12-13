群暉科技Synology宣布Synology C2台灣雲端資料中心正式啟用，加上今年下半年已陸續上線的四款原生 SaaS雲服務，預計透過完整雲端服務鏈，提供台灣公部門、學術單位，以及一般企業與個人使用者一個性價比高、且更加安全有效率的本土雲服務。

Synology自2017年與2020年陸續於德國法蘭克福與北美西雅圖建立資料中心，今年除了持續擴建既有的資料中心之外，也打造台灣資料中心，並於11月上旬正式上線，全球管理的儲存空間超過200PB。

Synology C2雲端事業群執行副總劉家宇指出，Synology一直以來都專注在軟體應用的發展，在雲端市場上我們也觀察到企業不是單純只將基礎建設雲端化，而是開始大幅採用SaaS服務，因此我們決定在C2這個平台開發更多的 SaaS服務，並以資料保護為核心，讓企業安心上雲。

目前，Synology C2所提供的服務奠基於過去Synology開發商用軟體的深厚經驗，從最初以NAS的異地備份功能C2 Storage切入雲市場，目前所提供的功能也已延伸到企業生產環境，包括免費且強大的密碼管理工具C2 Password、企業對外的安全檔案交換平台C2 Transfer、保護終端裝置與SaaS的備份解決方案C2 Backup，以及整合所有企業服務的身分驗證系統C2 Identity。

「作為100% MIT的產品開發、營運與資料落地，我們期待未來能夠跟台灣不同規模的企業，甚至醫療、金融或政府單位，能有更深入的合作。」劉家宇表示，Synology C2台灣資料中心已正式上線，不只能更好的服務亞太區使用者，讓臺灣使用者有在地的存取速度之外，Synology C2也預計在明年針對台灣市場推出全新的物件儲存服務，更進一步滿足在地產業對於關鍵資料落地的需求。