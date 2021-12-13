關鍵數位基礎架構與營運持續解決方案全球供應商 Vertiv宣布透過旗下子公司完成與愛爾蘭E&I Engineering 及其關係企業Powerbar Gulf LLC 的併購程序。藉由E&I領先業界的開關設備、匯流排 (busway) 與模組化電力解決方案，Vertiv 將能為全球廣大的客戶群提供更完善的資料中心產品與服務，並滿足混合雲與主機代管業者與日俱增的電力穩定性需求。

「併購E&I是Vertiv策略的重要里程碑，因為我們將能夠為資料中心與重要的商業和工業市場提供更完善的室內電力系統解決方案，」Vertiv執行長Rob Johnson表示。「此策略性整合將帶給Vertiv更多成長機會與更高的獲利能力，並讓Vertiv提供差異化的解決方案，以整合系統的方式管理客戶的整個電力基礎架構。我們歡迎E&I的專業技術人員加入Vertiv這個大家庭。我們所有公司都擁有卓越的工程設計能力與深厚的創新文化，並樂於利用差異化產品和服務來協助客戶。」

「面對台灣近來來停電、限電事件發生次數增加的影響，機房電力穩定和備援的要求將更加嚴格。現在，運用E&I的關鍵電力開關設備、UPS輸入與輸出開關設備以及匯流排產品，Vertiv在提供完整的基礎架構陣容，為企業打造安全且智慧化的機房外，將能進一步強化電力供應的可靠性及減少人為的疏失，」Vertiv台灣總經理侯建州表示。