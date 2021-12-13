SAP台灣宣布與知名餐飲業者乾杯集團導入SAP S／4HANA，完整串接燒肉、鍋物餐飲門市、外販事業、電商平台以及中央廚房各端營運資料，助決策者洞悉事業全貌，成功邁向數據可視化管理。乾杯攜手SAP重新建立和牛全身34部位成本計算邏輯，精算每一塊肉的加工成本，有效善用「全牛」各部位，極大化集團獲利和核心競爭力。

乾杯1999年以燒肉居酒屋起家，致力提供高品質和牛料理，並融入台日餐飲文化帶給顧客感動服務，目前燒肉、鍋物餐飲業擴展至八個品牌、台灣事業共34家分店；乾杯不斷布局多角化經營，拓展B2B 和牛物產，提供頂級肉品專攻大型連鎖餐廳、知名飯店、高檔超市；而B2C乾杯超市，則鎖定大眾消費者提供創新居家訂閱服務。伴隨企業規模擴大，乾杯亟需一套強勁的ERP系統，重新梳理端到端流程，以掌握各部門營運數據，因時制宜調整決策，取得餐飲市場的競爭優勢。

乾杯集團董事長平出莊司分享，創立乾杯初期，決策多仰賴直覺跟經驗，隨著企業成長，集團業務流程愈加繁瑣，加上外在市場變動快速，不能再靠感覺來管理和下判斷。我們在英渥德顧問團隊的專業輔導下，重新梳理流程，歷經八個月成功上線SAP S／4HANA，強化流程自動化，嚴謹內稽內控，確保前端資料的正確性，大幅加速我們財報月結，作業時間縮短50％以上，管理者能更快掌握每月業績，讓決策有憑有據。

此外，身為餐飲業，乾杯重視食安議題，中央廚房廠長中川佑介也提到，全新SAP ERP協助我們央廚即時追蹤追溯廠區所有營運資訊，從生產排程、庫存管理、到物流出貨，皆可直接在ERP平台查找，精準掌握每筆批號、料號，讓食安管控環節面面俱到。以前我們要回溯一批生產資訊，需耗時3天以上人工查詢，現在不到10分鐘就能輕鬆抓到數據細節，還可以多維度分析，全面優化後勤作業效率。