國民黨主席朱立倫13日前往雲林縣虎尾鎮，在雲林縣長張麗善陪同下，進行「1218螞蟻雄兵，公投宣講」戰車掃街，強調雲林是農業大縣，一定要反萊豬；台灣一直面臨缺電問題，經濟如何走下去？這是民進黨擺爛，沒有辦法解決的。

朱立倫被問及12日自由廣場公投造勢，新北市長候友宜與台中市長盧秀燕沒有出席，強調各個縣市長用各種方式宣講，候市長用行動表達對公投的支持，盧市長也多次針對每1項公投表達支持。民進黨就是希望見縫插針，造成國民黨的紛擾，最後關鍵幾天絕不能受影響。

朱立倫說，今天來到雲林宣講掃街，很感謝張麗善縣長等人的陪同，要請所有雲林鄉親18日一定要站出來投票，這次公投對大家的健康、民主、環境、經濟都很重要，不是為了個人，而是為了全台灣，對雲林而言，萊豬是絕對不能吃的，一定要反萊豬，大家共同站出來。

對於雙北大停電，朱立倫指出，每1次大停電，民進黨都會找各種理由，事實上，去年台灣就開始缺電，今年又大停電多次，明年會更缺電，所有民調顯示，絕大部分台灣人都很擔心缺電危機，要真正去面對台灣缺電問題，若一直缺電，誰要來台灣投資？企業要如何在台灣發展？台灣經濟如何走下去？這是民進黨擺爛，沒有辦法解決的。