即將離任的博世(Bosch)董事長告知媒體，歐洲汽車產業在半導體和電池等關鍵領組件，已經變得太過依賴亞洲和其它地區。
在電動化和自駕的時代，車用晶片和電池為汽車工業重要的零組件，而由於近期歐洲當地建廠速度緩慢，讓歐洲汽車製造商過於依賴亞洲供應商。
博世董事長Franz Fehrenbach即將在年底卸任，他表示，歐洲太過於依賴歐洲其它地區，這需要改變。然而這不是政策上的錯誤，而是與供應鏈成本的優化有關，汽車業正在開始問自己，原材料供應特別是電池，應該是什麼樣貌。
德國汽車公司已經開始規劃奪回控制權，包括福斯汽車，該公司計畫到2030年與歐洲合作夥伴共同建設6家大型電池工廠。
全球汽車晶片短缺也凸顯出供應問題，導致歐盟啟動補貼計畫，吸引晶片製造商到歐陸投資。
全球最大車用零件供應商博世今年在德國開設了一家價值10億歐元的晶片工廠，希望為最新的電動和自駕車提供設備。
另外據消息人士透露，福斯集團的軟體部門Cariad和博世也接近一項汽車軟體合作協議。福斯計畫在合作案中投資數億歐元。
福斯執行長迪斯(Herbert Diess)相當看重軟體發展，數次指出，軟體開發對集團的挑戰遠大於電池，並已經將集團內的軟體業務統一整合到Cariad部門。
在福斯轉型和重整過程中，Cariad發展的優先性位於集團議程的前端，預計在本周的集團會議中，迪斯也將親自接手該部門的負責人工作。
Cariad拒絕對此提出評論。該公司每年從集團獲得25億歐元的資金。事實上軟體是汽車產業未來的主戰場，範圍包括自動駕駛、作業系統、無線傳輸和安裝的軟體服務。
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