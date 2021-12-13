很多球迷都知道自從「小皇帝」詹姆斯2003年以狀元之姿進入NBA，就跟塞爾提克退役球星皮爾斯不對盤，到底兩人之間的嫌隙何時開始？皮爾斯最近受訪表示，「我很高興當時沒有社群媒體，因為我在詹皇生涯第1場熱身賽，朝騎士板凳席吐了口水。」

「你知道嗎？這件事情瘋狂的地方在於，那只是一場熱身賽，根本沒有任何意義，」皮爾斯說，「我不知道當時我怎麼了，我跟詹姆斯來回對轟，騎士板凳席開始叫囂，我看了他們一眼心想，這就是為何你們坐板凳的原因，然後我就吐口水了。」

「我無法確定我的口水吐到誰的身上，但我確實朝著騎士板凳席吐了口水，所以大家都打出火氣，我的脾氣也徹底被激發出來了，甚至我們走到球員通道，雙方都差點要打了起來，」皮爾斯表示，「我想這就是我跟詹姆斯之間問題的開始。」

其實當時皮爾斯這種沒品行為，還是換來15000美元罰款，只是皮爾斯隨後仍跟詹姆斯在場上進行無數次經典對決，就算退役之後改任球評，皮爾斯也不斷發表攻擊詹皇言論，直到最近幾年詹皇年事已高，皮爾斯開始轉換立場，表達對於詹皇的尊重，更佩服他仍有高效演出。