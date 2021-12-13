新北市動保處日前接獲通報，有民眾於新北市新店山區拾獲一隻大型貓頭鷹，經人員到場檢視後，竟是珍貴稀有保育類野生動物黃魚鴞，人員立馬將其帶回，因其個體消瘦，後續聯繫台灣猛禽研究會獸醫協助檢傷，發現鳥隻消瘦及有汞中毒等狀況，經歷3個月的醫療後，日前順利重回野外。

動保處指出，新北地理環境豐厚，淺山溪流等野生動物眾多，截至11月底，共接獲6793件動物救援通報。動保處8月接獲通報，民眾表示在產業道路拾獲一隻大貓頭鷹，經人員檢視後確認為台灣體型最大的貓頭鷹黃魚鴞，因其個體狀況消瘦，由台灣猛禽研究會協助檢傷，經獸醫師檢查後發現這隻黃魚鴞為今年出生的幼鳥，推測約5-6個月大，有消瘦與汞中毒狀況，經歷3個多月的醫療後，最後終於恢復健康且成功野放，研究會後續將以衛星發報器持續追蹤其活動情形。

黃魚鴞(Ketupa flavipes)是台灣體型最大的貓頭鷹，主要棲息在中、低海拔的溪流環境中，是台灣唯一濱溪生活的貓頭鷹；名字中雖然有個＂魚＂字，食性中卻不全然都是魚類，從小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲類到甲殼類等，是溪流生態系食物鏈的最上層的消費者，牠們的存在可顯現溪流生態系的結構是否健全，也因其特殊的習性導致牠們目前面臨諸多威脅，包括山區農業和溪流整治造成的棲地消失、山區養鱒場為防鳥類抓魚而設防鳥網等問題。

動保處表示，依據野生動物保育法規定，任何人不得隨意騷擾、捕捉、虐待、或飼養保育類野生動物，違者最重可處1年以下有期徒刑，併科30萬元以下罰金。另外，民眾從事戶外踏青時如發現野生動物，應遵守不接觸、不餵食、不撿拾等3不原則，避免干擾野生動物生存。如發現有人違法獵捕、騷擾保育類野生動物之行為，可撥打新北市政府1999專線或撥打（02）2959-6353通報動保處派員進行查處。