國旅熱度不斷，看好賞櫻需求，雄獅旅遊公布全台五大「最難抵達」的賞櫻勝地，包含全台最熱門「武陵農場」、桃園拉拉山「恩愛農場」、新竹五峰「山上人家」、新竹尖石「司馬庫斯」，以及南投信義「草坪頭」，有望再掀熱潮。

在櫻花旺季時，全台不少景點都規劃場內總量、交通管制，期間每日進場人數有上限，並限定團體旅客或搭乘大眾運輸的民眾才能入園，雄獅整合交通及周邊飯店等資源，推出多組賞櫻超值行程，優惠最低下殺3折起，輕鬆出遊賞櫻免煩惱。

台中－武陵農場

武陵農場櫻花季將從明年2月12日至2月28日登場，園內2.1萬株櫻花接力盛開，綿延於3公里長的步道，每年都吸引數十萬旅客上山追櫻，花季期間近2000間園內客房早已秒殺一空，就連春節期間也銷售超過7成。

新竹-山上人家

不只武陵農場人氣爆滿，沿著梯田栽種的富士櫻花林「山上人家」海拔約1200公尺，五公頃的園區每到2月底花開時，與遠方山巒堆砌成如仙境般的水墨畫，運氣好還能碰上川流不息的雲海、琉璃光環繞，美得像夢中才會出現的場景。

桃園-恩愛農場

位在桃園拉拉山超人氣的恩愛農場，櫻花季也從2月中開跑，一直到3月中下旬，面積達4公頃，由於居高臨下的地理位置，富士櫻、千島櫻交錯綻放，天氣好還可拍攝到櫻花海與遠方雪山、大霸尖山同框美景，但因為不易抵達，雄獅旅遊特別規劃遊程解決旅途艱辛，推出賞恩愛農場櫻花海、走訪北橫秘境。

新竹-司馬庫斯

「上帝的部落」司馬庫斯櫻花季比平日更夯，沒預約根本進不了，每年到了櫻花季節，山上便會蒙上一層粉嫩色調，雲霧繚繞的氣候讓司馬庫斯增添夢幻色彩，置身仙境的氛圍美得令人屏息。雄獅旅遊早已搶下入場券，探尋司馬庫斯櫻花步道、千年巨木群外，加碼欣賞九族文化村櫻花海，雙櫻爭艷美不勝收。

南投-草坪頭

南投草坪頭茶園面積約50公頃，位在約1300公尺山上，廣植4000棵山櫻花、八重櫻、李花等等，又粉又白的花樹穿插在高低起伏的茶園及山巒間，勾勒出春天最美風景。李花點綴出「樹上白雪」爆炸式綻放，櫻花長廊還能體驗花樹下午茶，堪稱一次目睹雪白瀑布加上粉色旋風。