美國好萊塢32歲知名女星莉莉柯林斯（Lily Collins），近期可說是愛情、事業兩得意，除了在9月份宣布嫁給導演男友查理邁道爾（Charlie McDowel）外，由她所主演的Netflix超夯影集《艾蜜莉在巴黎》也即將推出第二季，讓粉絲們相當期待。近日她為了宣傳新作品也登上了電視節目接受專訪，火辣的穿搭立即吸引網友的目光。

由莉莉柯林斯所主演的《艾蜜莉在巴黎》，第一季播出後表現亮眼，讓不少人相當期待第二季，如今也即將於12月22日正式上線。而莉莉柯林斯近日也忙著宣傳新戲，頻頻登上電視節目及雜誌接受訪談，在近日的電視訪談《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live！）中，只見她將長髮盤起，身穿一件長版的黑色西裝外套，裡面則搭配超透視的黑色上衣與短裙，經過強光一照，性感黑BRA及火辣好身材被看光，網友看到後紛紛留言「仙女本人」、「莉莉一樣很美」、「又能看到仙女艾蜜莉了」、「大美女」，吸引超過68萬人按讚。

而在影集中造型相當百變的莉莉柯林斯，近期也登上多本雜誌，而她在香港版的《VOGUE》中，罕見畫上銳利的粗框眼線及大紅唇，身穿寬版皮夾克搭配緊身上衣，以街頭辣妹風顛覆以往清純甜美的形象，同樣令網友們大感驚艷，直呼「太帥了」。