民進黨立委高嘉瑜、許智傑等人今日召開記者會表示，將針對《性侵害（及性隱私）犯罪防治法》提出修法，高說，自己身為無故錄製、散播他人性私密影像的雙重被害人，希望可以做被害人後盾，避免未來這種事情繼續發生。

今日除高嘉瑜、許智傑外，民進黨立委蔡易餘、何志偉、江永昌也出席。

高嘉瑜指出，現行法制針對性私密影像仍有缺口，比方說，在私密影像刪除的部分，現行僅針對《妨害秘密》、《散布猥褻物品罪》，未考量私密影像特殊性。

高嘉瑜說，在私密影像下架的部分，關於平台業者在色情守則自律規範禁止，並無相對法律與罰則；在被害人保護的部分，現行性侵害防治未包含虛擬性暴力，被害人保護、心理諮商等相關法規未整合。

高嘉瑜表示，為加強性私密影音跟網路合成影音的犯罪防治，建置溫暖的司法環境，將提案修法，除了將《性侵害犯罪防治法》改為《性侵害及性隱私犯罪防治法》，也會把色情報復及深偽色情納入規範，並增訂性影音下架義務及違反下架義務的處罰規定。

江永昌指出，除了全力支持修法外，政府也必須正視家暴問題。何志偉說，目前有關影片遭外流的被害人而言，若是境外網站，根本束手無策，而境內的網站，掌管網路的NCC卻只能要求業者自律。

何志偉表示，從台版N號房起，被害人從未成年到成年都有，影片仍不停供人下載，甚至還高價出售，這數位時代下的性私密外流的可怕，法律條文應與時俱進，給被害人一個免於恐懼的環境。