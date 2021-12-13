長賜輪3月卡在蘇伊士運河6天，嚴重影響全球貨運流通。

超級貨櫃船「長賜」輪3月在蘇伊士運河卡船6天，嚴重影響全球航運，12日它滿載貨物，重返運河時，埃及當局隨即宣布緊急狀態。

據《國家報》（The National）和《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）12日報導，「長賜」輪從中國大陸航向鹿特丹，周六午夜不久，這艘400米長的龐然大物抵達運河。由於它滿載貨物，比上次卡船時重了很多，引發埃及當局高度關注，為了確保貨輪順利通過，雖然宣布了緊急狀態，但在順利通過後，緊急狀態已解除。

12日滿載貨物的「長賜」輪成功通過蘇伊士運河。（圖／擷取自Vessel Finder網頁vesselfinder.com）

另一方面，「長賜」輪3月卡運河時，在船首獨自開挖淤泥而在網路上爆紅的怪手司機「在蘇伊士運河開怪手的男人」（Guy With The Digger At Suez Canal）也發布推文「徹底安靜」（Pindrop silence），推文只有短短幾字，卻詼諧展現了他的緊張。

Pindrop silence pic.twitter.com/HQCd6dUtXX — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) December 12, 2021

推文下方也有網友回覆「同一艘？」、「準備好接到緊急電話嗎？」，顯見網友的關心程度。

長賜輪成功通過蘇伊士運河後，怪手司機再發布推文宣布「一切都落幕了」，「沒什麼好看的了。」

Show's over people. Nothing to see here. pic.twitter.com/U6IQQAjnFT — Guy With The Digger At Suez Canal (@SuezDiggerGuy) December 12, 2021

雖然「長賜」輪8月從鹿特丹航向中國時，也曾通過這條長193公里的運河，但當時船上並沒有裝載貨物。據說它11月啟程航向歐洲前，在中國接受了1個月的維修。

據追蹤全球海上交通的船舶追蹤網（Vessel Tracker）地圖數據12日顯示，「長賜」輪接近滿載，吃水深度只略低於最大的16米。

儘管蘇伊士運河當局口風很緊，從未公開，「長賜」輪的日本船東正榮汽船（Shoei Kisen Kaisha）究竟賠了多少錢，但《國家報》獲得證實，運河當局得到5.4億美元（近150億台幣）賠償，才讓「長賜」輪離開埃及水域。

據BBC說，「長賜」輪卡蘇伊士運河6天，造成全球貿易近100億美元（近2,800億台幣）損失。