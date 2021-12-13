今年是南京大屠殺慘案發生84周年，中共中央、大陸國務院今天（13日）上午在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行國家公祭儀式。多位南京大屠殺倖存者表示，希望中國年輕一代牢記先輩的慘痛歷史，同時要求日本政府承認南京大屠殺並正式道歉。

香港文匯報報導，根據南京市人民政府發布的通告，為悼念南京大屠殺死難者和所有慘遭日本侵略者殺戮的死難同胞，緬懷為中國人民抗日戰爭獻出生命的革命先烈和民族英雄，牢記侵略戰爭給中國人民乃至世界人民造成的深重災難，宣示牢記歷史、不忘過去、珍愛和平、開創未來的堅定立場，今天上午10時，於侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館（主會場）舉行國家公祭儀式活動。

今天10時01分至10時02分，防空警報響徹南京市區。南京全市主城區範圍內道路上（不含高速公路、繞城公路、高架、隧道）行駛的機動車（正在執行緊急任務的特種車輛除外）應當停駛鳴笛致哀，火車、船舶同時鳴笛致哀，道路上的行人、公共場所的所有人員（正在從事特種生產作業的人員除外）同時就地默哀，致哀1分鐘後恢復正常。